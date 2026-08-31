Lionel Messi fue el MVP en la J23 de la MLS tras póker con Inter Miami

El futbolista argentino Lionel Messi fue designado este lunes mejor jugador de la jornada 23 en la Major League Soccer (MLS) tras el póquer de goles que anotó en la victoria del Inter Miami contra el Montreal por 7-1.

Messi anotó el 2-1 para su equipo de falta directa, el 3-1 gracias a un espectacular eslalon en el área y el 5-1 de vaselina, antes de rematar la noche con otro tanto de libre directo.

Los cuatro goles le dejaron como líder de la tabla de máximos artilleros de la MLS, con 18 tantos.

Messi también asistió a su compañero Luis Suárez en la jugada que puso el 4-1 en el marcador.

Otro MVP para Lionel Messi

Es la tercera vez en lo que va de temporada que el argentino es elegido el mejor jugador de la jornada y la decimoquinta de su carrera en la MLS, a la que llegó en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain (PSG).

Messi ha terminado como el MVP de la temporada regular en las dos únicas campañas que ha disputado al completo con el Inter Miami, y el año pasado conquistó la primera MLS Cup en la historia de 'Las Garzas'.

Su elección como jugador de la jornada coincide con su retirada de la selección argentina, que anunció este lunes en un emotivo mensaje en Instagram.

En él, el delantero admitió que era una decisión que le duele en el alma, pero consideró que se ha vaciado y no tiene para dar "mucho más".

Messi ganó la Copa América en 2021 y 2024 y el Mundial de Catar en 2022. Disputó 207 partidos con la camiseta albiceleste, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias.

FUENTE: EFE