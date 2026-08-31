Rodrigo De Paul y una dedicatoria especial para Lionel Messi

El mediocampista Rodrigo De Paul compartió una emotiva publicación en sus redes sociales, luego de que Lionel Messi anunciara su retiro de la selección de Argentina.

"Hay algo que durante todos estos años siempre quise: que cada argentino pudiera conocer quién sos realmente. Cómo sos cuando no hay cámaras, cuando no hay estadios, cuando simplemente sos vos".

"A vos eso nunca te gustó demasiado, siempre sentiste que tus botines eran la mejor manera de hablar y que adentro de una cancha era donde tenías que demostrar todo lo que sentías por tu país".

"Y yo tuve la suerte de ver todo lo que hubo detrás".

"Cada concentración, cada noche antes de una final, la presión, el miedo, las dudas, las críticas. Te vi pasar momentos que para cualquiera hubieran sido demasiado y levantarte al otro día y seguir, sin excusas, sin señalar a nadie, sin necesitar explicar quién eras", escribió en su cuenta de Instagram De Paul.

"Porque si algo nunca cambió en vos fue el amor por esta camiseta y por este país. Un amor que te hizo levantarte una y otra vez cuando parecía que ya no quedaba nada por demostrar".

"Por eso lo que hiciste por la selección va mucho más allá de los goles y los títulos que ganamos… y eso que fueron muchos, eh".

"Siempre quise que pudieran admirarte por quién sos y no solo por lo que hacés. Los que te conocemos sabemos que sos enorme adentro de una cancha, pero afuera todavía más".

"Y creo que hoy Argentina finalmente lo sabe".

"No sé si existe una historia de amor tan grande entre un jugador y un país como la que vos construiste. Haber podido vivirla al lado tuyo me lo voy a llevar toda la vida".

"Verte caminar con la 10 y la cinta adelante nuestro era sentir que nos cuidabas, que pasara lo que pasara había uno ahí adelante que iba a dejar todo por nosotros".

"Y lo logramos, hermano".

"Fuimos CAMPEONES DEL MUNDO".

"Con los años entendí que quizás lo más hermoso no fue solo levantar esa copa. Fue que nunca dejamos de ser nosotros. Las risas, los viajes, las concentraciones y esas cosas que nadie vio y para mí fueron las más importantes".

"Qué suerte tuve de estar al lado tuyo en uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por Argentina".

"Gracias por dejarme conocer al Leo que siempre quise que todos conocieran. Al que no necesita la 10, ni la cinta, ni una cancha para ser gigante".

"Te amo, hermano. Qué orgullo haberlo vivido juntos", finalizó Rodrigo De Paul.