LPF: Adán Henricks le da el triunfo a Sporting SM sobre Alianza en la J13

El delantero Adán Henricks marcó doblete en la victoria del Sporting San Miguelito 2-1 sobre Alianza FC en la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Los "Pericos" tomaron ventaja en el compromiso con un gol de Reyniel Perdomo al minuto 71', luego de un golpe de cabeza tras un tiro libre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los "Rojinegros" reaccionaron al 81' con un disparo de pierna izquierda que se desvió en zona defensiva y terminó en el fondo de las redes.

La anotación del triunfo llegó al 87' en una jugada donde Henricks aprovechó un rebote que dejó el guardameta en la frontal del área para marcar el 2-1 definitivo.

Importante victoria del Sporting San Miguelito en la LPF

El onceno del "Distrito" llegó a 20 puntos en 13 fechas, para tener las mismas unidades que el UMECIT FC en la tercera posición de la Conferencia Este.

El próximo duelo del Sporting será este miércoles 22 de octubre ante el CD Plaza Amador en la ida del Play-In de la Copa Centroamericana.