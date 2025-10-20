Azarías Londoño golea para rescatar empate de la Universidad Católica

Con un gol Azarías Londoño , la Universidad Católica de Ecuador igualó 1-1 ante Libertar FC en la segunda fecha del primer hexagonal de la Liga Pro.

Libertad tomó ventaja a los 23 minutos cuando Yerlin Quiñónez metió un centro desde la derecha tras una jugada individual para la aparición de Calos Arboleda para marcar.

En los minutos finales del partido, una falta de Ronny Biojó sobre Clavijo, se decretó penal tras la revisión en el VAR. Londoño, quien venía de una asistencia con la Selección de Panamá, fue el encargado de marcar. En este partido José Fajardo inició desde la banca, pero tuvo minutos al ingresar a la hora de partido.

Con este empate ambos se acercan al tercer lugar del primer hexagonal que da cupo a la Copa Libertadores. La "U" suma 51 puntos, mientras que Barcelona 54 en la tercera ubicación.

La próxima fecha para la Universidad Católica será este viernes 24 cuando visiten al Orense.