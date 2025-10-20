Champions League: Partidos para la fecha tres de la fase de liga

Repasa los partidos que hay parte esta semana en la fecha tres de la fase de liga en la UEFA Champions League.
- FC Barcelona vs Olympiacos a las 11:45 A.M.
- Kairat vs Pafos a las 11:45 A.M.
- Newcastle vs Benfica a las 2:00 P.M.
- PSV vs Napoli a las 2:00 P.M.
- Bayer Leverkusen vs PSG a las 2:00 P.M.
- Union Saint-Gilloise vs Inter a las 2:00 P.M.
- FC Copenhague vs Borussia Dortmund a las 2:00 P.M.
- Villarreal vs Manchester City a las 2:00 P.M.
- Arsenal vs Atlético de Madrid a las 2:00 P.M.
Miércoles 22 de octubre
- Athletic vs Qarabag a las 11:45 A.M.
- Galatasaray vs Bodo/Glimt a las 11:45 A.M.
- Chelsea vs Ajax a las 2:00 P.M.
- Real Madrid vs Juventus a las 2:00 P.M.
- Sporting Club vs Olympique de Marsella a las 2:00 P.M.
- Mónaco vs Tottenham a las 2:00 P.M.
- Atalanta vs Slavia Praga a las 2:00 P.M.
- Eintracht Frankfurt vs Liverpool a las 2:00 P.M.
- Bayern Múnich vs Club Brujas a las 2:00 P.M.