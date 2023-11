Luis Díaz volverá a convocatoria del Liverpool pero está en duda que juegue

Añadió: “La sesión que tuvo con nosotros, porque entonces no estábamos aquí, se podía ver que cuando está con los chicos está bien, está bien. Pero también se notaba que no dormía mucho".

¿Jugará Luis Díaz?

“Solo tenemos que ver cómo está y luego partimos de ahí. Las noticias de Colombia, no las recibo personalmente, siempre las recibo reenviadas. Todo lo que nos da un poquito de esperanza es bueno. De hecho, estamos esperando noticias realmente buenas, pero eso es todo". “Realmente no puedo decir qué haremos porque simplemente esperamos dónde podemos recoger al niño y partir de ahí. Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, y no forzaré nada”, expresó Klopp.