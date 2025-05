Luka Modric: Compañeros se pronuncian tras su anuncio de abandonar el Real Madrid

Emotivos mensajes para Luka Modric

Jude Bellingham: Lo único que compensa mi tristeza ahora mismo es la gratitud que siento por haber tenido el honor de ser tu compañero de equipo. Tantos recuerdos maravillosos dentro y fuera del campo que atesoraré para siempre. Tu magia nunca fue una sorpresa y no hay nada que pueda decir que no se haya dicho ya sobre tus increíbles logros, pero tu humildad, franqueza y el tiempo que dedicaste a cada persona en cualquier circunstancia me han impresionado; eres un recordatorio constante de todo lo bonito del fútbol. Brate, gracias de corazón por cada pase (ya fuera interior o exterior), cada regate, cada toque y cada disparo, pero lo más significativo para mí fue cada charla, cada abrazo, cada cena y cada consejo y sabiduría que me diste. Mucha suerte con lo que venga para ti y tu familia. ¡Te quiero muchísimo! ¡Te voy a extrañar! Madridistas, ¡rompamos el techo del Bernabéu con los homenajes del sábado a nuestro capitán!.