12 de septiembre de 2025 - 13:06

Michael Amir Murillo estará de la partida ante el Lorient

El Olympique de Marsella se enfrentará al Lorient en la Ligue 1, con el panameño Michael Amir Murillo de titular.

El Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo en el once inicial, enfrentará al Lorient (1:45 pm) en la cuarta jornada de la Ligue 1 francesa 2025-2026.

Los olímpicos se mantienen invicto en sus últimos 12 partidos de Ligue 1 contra el Lorient: 9 victorias y 3 empates. Su última derrota fue en abril de 2015, por 5-3 en el Stade Vélodrome con Marcelo Bielsa al mando.

El lateral del seleccionado nacional de 29 años viene de jugar dos partidos (Surinam-Guatemala) con Panamá en las Eliminatoria CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

En tres fechas disputadas, el Marsella del DT Roberto De Zerbi se encuentra en la décima posición con 3 unidades y tratará de buscar un resultado positivo antes de medirse al Real Madrid en la UEFA Champions League y al PSG en el campeonato francés.

Michael Amir Murillo en el XI inicial vs Lorient

