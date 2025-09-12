Michael Amir Murillo estará de la partida ante el Lorient FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo en el once inicial, enfrentará al Lorient (1:45 pm) en la cuarta jornada de la Ligue 1 francesa 2025-2026.

Los olímpicos se mantienen invicto en sus últimos 12 partidos de Ligue 1 contra el Lorient: 9 victorias y 3 empates. Su última derrota fue en abril de 2015, por 5-3 en el Stade Vélodrome con Marcelo Bielsa al mando.

El lateral del seleccionado nacional de 29 años viene de jugar dos partidos (Surinam-Guatemala) con Panamá en las Eliminatoria CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

En tres fechas disputadas, el Marsella del DT Roberto De Zerbi se encuentra en la décima posición con 3 unidades y tratará de buscar un resultado positivo antes de medirse al Real Madrid en la UEFA Champions League y al PSG en el campeonato francés.

Michael Amir Murillo en el XI inicial vs Lorient