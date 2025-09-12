 José Caballero sigue liderando en el robo de bases con 45 en la MLB

El pelotero José Caballero repitió titularidad este jueves con los Yankees de Nueva York en la serie ante los Tigres de Detroit, donde ganaron 9-3 y el panameño tuvo una gran noche en la MLB.
José Caballero sigue liderando el robo de bases
Cabby se robó dos bases en el juego de Yankees vs Tigres, llegando a un total de 45 bases, siendo el líder en solitario en lo que va de esta campaña en la MLB, lo persigue Chandler Simpson de Tampa Bay con 40.
Por el momento el panameño suma 284 turnos al bate, en los que ha anotado 46 carreras, 34 empujadas y ha conectado 66 imparables.