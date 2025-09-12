Selección de Panamá descendió un puesto en el top 10 del Ranking de CONCACAF

Tras empatar en los dos partidos de Eliminatorias CONCACAF en septiembre frente a Surinam y Guatemala , la selección de Panamá ha descendido un puesto en el último Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de la Concacaf.

El Índice de Clasificación de la Concacaf clasifica a todas las selecciones nacionales de la confederación. Las naciones obtienen puntos por sus resultados en la Liga de Naciones, la Copa Oro, las Eliminatorias Mundialistas y otros partidos internacionales.

México se mantiene en el primer puesto, Canadá recupera el segundo. México, vigente campeón de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf (2024), conservó el primer puesto tras dos empates consecutivos en amistosos contra Japón y la República de Corea, respectivamente. Canadá (1824), también coanfitriona de la Copa Mundial de la FIFA, ascendió al segundo puesto tras sus victorias a domicilio contra Rumania y Gales en amistosos internacionales. Panamá (1779- bajó un puesto), Estados Unidos (1726) y Costa Rica (1691) completan los cinco primeros puestos. Honduras (1569), Jamaica (1553), Haití (1411), Guatemala (1409) y Trinidad y Tobago (1319) completan los diez primeros.

El Salvador (1206) es el único equipo que ascendió en el Top 10 de Centroamérica, ascendiendo al quinto lugar en la subregión. Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala comienzan el top 4 de Centroamérica. Nicaragua (1149), número 16 en la clasificación general, y Belice (732), número 27, completan la lista.

FUENTE: CONCACAF