Selección de Panamá Marea Roja -  12 de septiembre de 2025 - 12:55

Selección de Panamá descendió un puesto en el top 10 del Ranking de CONCACAF

La Selección de Panamá bajó un puesto en el nuevo ranking de CONCACAF, donde destacan las mejores 10 selecciones.

Selección de Panamá bajo un puesto en el top 10 del Ranking de CONCACAF

Selección de Panamá bajo un puesto en el top 10 del Ranking de CONCACAF

FOTO:FEPAFUT
image

La Selección de Panamá bajó y Canadá asciende

El Índice de Clasificación de la Concacaf clasifica a todas las selecciones nacionales de la confederación. Las naciones obtienen puntos por sus resultados en la Liga de Naciones, la Copa Oro, las Eliminatorias Mundialistas y otros partidos internacionales.

México se mantiene en el primer puesto, Canadá recupera el segundo. México, vigente campeón de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf (2024), conservó el primer puesto tras dos empates consecutivos en amistosos contra Japón y la República de Corea, respectivamente. Canadá (1824), también coanfitriona de la Copa Mundial de la FIFA, ascendió al segundo puesto tras sus victorias a domicilio contra Rumania y Gales en amistosos internacionales. Panamá (1779- bajó un puesto), Estados Unidos (1726) y Costa Rica (1691) completan los cinco primeros puestos. Honduras (1569), Jamaica (1553), Haití (1411), Guatemala (1409) y Trinidad y Tobago (1319) completan los diez primeros.

El Salvador (1206) es el único equipo que ascendió en el Top 10 de Centroamérica, ascendiendo al quinto lugar en la subregión. Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala comienzan el top 4 de Centroamérica. Nicaragua (1149), número 16 en la clasificación general, y Belice (732), número 27, completan la lista.

FUENTE: CONCACAF

En esta nota:
Seguir leyendo

Jorge Gutiérrez: "Toca pasar la página, recargar y venir con más fuerza"

Selección de Panamá vs Guatemala: Fecha, hora y dónde ver Eliminatorias CONCACAF

Fidel Escobar y sus impresiones después de empatar con Surinam

Recomendadas

Últimas noticias