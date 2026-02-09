FC Barcelona: Raphinha es duda para enfrentar al Atlético de Madrid en Copa del Rey

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' aseguró este lunes que tiene opciones de estar disponible el jueves para jugar la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, si bien precisó que su presencia dependerá de la evolución de sus molestias musculares.
Opciones de Raphinha
En este sentido, el internacional brasileño reconoció que está "mejor" de la sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que le impidió jugar los dos últimos partidos frente al Albacete, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y el Mallorca, en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).
Por ello, admitió que "hay opciones" de jugar en el Estadio Metropolitano, de la capital española, donde el Barça disputará la ida de las semifinales del torneo del que es vigente campeón.
La otra semifinal enfrenta a los equipos vascos Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao.
FUENTE: EFE