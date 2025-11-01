Michael Amir Murillo en el XI inicial del Olympique Marsella vs Auxerre

El lateral panameño Michael Amir Murillo figura en el once inicial del Olympique de Marsella , para el duelo ante el Auxerre en el Estadio de l'Abbé-Deschamps (3:05 pm), por la jornada 11 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.

"Siempre defiendo a mis jugadores. En privado, les digo lo que quiero. Aquí, los defiendo porque creo en ellos. No hay lugar para la relajación. Es difícil mantener la concentración. El primer puesto debería haber sido la motivación por encima de todo. Quizás cometí el error de no rotar más jugadores antes. No todos los jugadores están acostumbrados a jugar cada tres días. Algunos jugadores llevan haciéndolo cuatro o cinco años. En tres o cuatro años, después de 200 partidos, nos habremos acostumbrado a jugar tan a menudo", dijo el entrenador italiano Roberto De Zerbi en conferencia previo al encuentro.

