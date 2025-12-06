Mundial 2026: Calendario oficial de la Selección de Panamá en fase de grupos

Mundial 2026: Calendario oficial de la Selección de Panamá

La selección de Panamá afrontará el Mundial 2026 con un plantel más maduro, mayor experiencia internacional, la ambición de competir en un grupo exigente y decidido a mejorar la imagen que dejó en su debut mundialista en 2018.

Tras celebrarse el sorteo el viernes, la roja centroamericana quedó ubicada en el grupo L, junto a Inglaterra , Croacia y Ghana.

Ocho años después, Panamá volverá a medirse con Inglaterra, rival que lo superó con claridad en 2018.

Los ingleses aprovecharon la inexperiencia panameña para imponerse por 6-1, en un partido recordado por el primer gol panameño en un Mundial, marcado por Felipe Baloy en el minuto 78.

Los dirigidos por Thomas Christiansen jugarán dos partidos en Toronto y uno en Nueva York.

Calendario de la selección de Panamá en el Mundial 2026