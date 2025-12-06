Mundial 2026: Calendario oficial de la Selección de Panamá en fase de grupos

La selección de Panamá afrontará el Mundial 2026 con un plantel más maduro, mayor experiencia internacional, la ambición de competir en un grupo exigente y decidido a mejorar la imagen que dejó en su debut mundialista en 2018.
Ocho años después, Panamá volverá a medirse con Inglaterra, rival que lo superó con claridad en 2018.
Los ingleses aprovecharon la inexperiencia panameña para imponerse por 6-1, en un partido recordado por el primer gol panameño en un Mundial, marcado por Felipe Baloy en el minuto 78.
Los dirigidos por Thomas Christiansen jugarán dos partidos en Toronto y uno en Nueva York.