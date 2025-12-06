MUNDIAL 2026 Fútbol Internacional -  6 de diciembre de 2025 - 12:55

Mundial 2026: Calendario oficial de la Selección de Panamá en fase de grupos

Conoce el calendario de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Panamá afrontará el Mundial 2026 con un plantel más maduro, mayor experiencia internacional, la ambición de competir en un grupo exigente y decidido a mejorar la imagen que dejó en su debut mundialista en 2018.

Tras celebrarse el sorteo el viernes, la roja centroamericana quedó ubicada en el grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Ocho años después, Panamá volverá a medirse con Inglaterra, rival que lo superó con claridad en 2018.

Los ingleses aprovecharon la inexperiencia panameña para imponerse por 6-1, en un partido recordado por el primer gol panameño en un Mundial, marcado por Felipe Baloy en el minuto 78.

Los dirigidos por Thomas Christiansen jugarán dos partidos en Toronto y uno en Nueva York.

Calendario de la selección de Panamá en el Mundial 2026

