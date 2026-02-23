Netflix tendrá el Floyd Mayweather Jr vs Manny Pacquiao II

Los dos talentos generacionales Floyd Mayweather Jr y Manny Pacquiao oficialmente se volverán a ver las caras el próximo 19 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, en la vuelta al boxeo profesional de "Money".

Netflix, plataforma global con más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo será quien transmita el choque de revancha entre dos grandes del deporte, uno que ya regresó del retiro en el 2015 y otro que volverá para este enfrentamiento, después de que en abril se mida ante Mike Tyson en exhibición en la República Democrática del Congo.

El súper Manny, apodado como "Pac-Man" regresó al plano profesional en el 2025, en el mes de julio, en un choque titular ante Mario Barrios, un pleito MGM Grand, Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, que terminó en un empate después de 12 asaltos, mientras que "Money" Mayweather no ve acción profanamente desde el año 2017, cuando midió fuerzas ante el ex campeón de la UFC, el irlandés Connor McGregor.

Luego de aquel pleito en el 2017, Mayweather Jr ha vuelto en distintas exhibiciones, la última de ellas ante John Gotti III en el 2024.

La revancha entre Floyd Mayweather Jr y Manny Pacquiao

Los púgiles se vieron las caras el 2 de mayo del 2015, en una noche de dominio para Mayweather Jr, que se llevó la decisión y ahora el The Sephere será el escenario para el segundo cara a cara entre ambos.