Mundial de Clubes 2025: XI del PSG e Inter Miami en octavos de final

FOTO: Megan Briggs / Getty Images via AFP

A los 38 años, Lionel Messi sabrá por primera vez qué se siente reencontrarse con un "ex" con el que las cosas no acabaron bien. Al mando del Inter Miami, el 10 desafiará al poderoso PSG el domingo (11:00 am) en Atlanta en los octavos del Mundial de Clubes 2025.