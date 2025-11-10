FÚTBOL Fútbol Internacional -  10 de noviembre de 2025 - 11:02

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Colombia consigue triunfo ante Corra del Norte

La selección Colombia cumple ante Corea del Norte y accede a dieciseisavos del Mundial sub-17 Qatar 2025.

La selección de Colombia logró este lunes la victoria frente a Corea del Norte (2-0) y accedió a los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 Qatar 2025 como segunda del grupo G por detrás de Alemania.

El combinado colombiano, dirigido por Fredy Hurtado, necesitaba la victoria para no depender de otros resultados y cumplió con su cometido al imponerse al equipo norcoreano con goles de Miguel Solarte a los 25 minutos y de Santiago Londono a los 33.

Cierre de fase de grupos en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

Con este resultado Colombia cierra la fase de grupos con cinco puntos en tres jornadas y accede como segunda a dieciseisavos. Primera es Alemania, también con cinco puntos, tras golear (0-7) en esta última jornada a El Salvador, que se marcha del campeonato con un solo punto. Corea del Norte, con cuatro, pasará como tercera.

FUENTE: EFE

