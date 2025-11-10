Mundial Sub-17 Qatar 2025: Colombia consigue triunfo ante Corra del Norte

La selección de Colombia logró este lunes la victoria frente a Corea del Norte (2-0) y accedió a los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 Qatar 2025 como segunda del grupo G por detrás de Alemania.

El combinado colombiano, dirigido por Fredy Hurtado, necesitaba la victoria para no depender de otros resultados y cumplió con su cometido al imponerse al equipo norcoreano con goles de Miguel Solarte a los 25 minutos y de Santiago Londono a los 33.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse