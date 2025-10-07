Mundial Sub-20: México venció a Chile y se instaló en cuartos de final

La selección de México certificó su boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 , después de superar 4-1 a Chile en octavos, con anotaciones de Tahiel Jiménez (26') Iker Fimbres (67') y doblete de Hugo Camberos (80, 86') en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Chile estuvo a punto de tomar la ventaja cuando una jugada bien elaborada encontró a Lautaro Millán en la frontal. Su disparo fue rechazado por el arquero hacia el capitán Juan Rossel, quien vio bloqueado por Diego Ochoa su disparo a quemarropa. Los anfitriones pagaron caro esa ocasión perdida, Gilberto Mora aprovechó un balón largo y lo dejó servido para que Tahiel Jiménez definiera con un remate cruzado desde el centro del área.

Millán volvió a poner a prueba a Emmanuel Ochoa poco después del descanso con un disparo desde la izquierda del área, y Rossel hizo lo propio tras una buena jugada individual. Justo cuando Chile parecía ganar impulso, el viento se les fue en contra. Una combinación precisa en el borde del área local dejó el balón a Iker Fimbres, quien controló y la mandó al ángulo inferior izquierdo.

Un cambio que resolvió - Mundial Sub-20

El sustituto Hugo Camberos anotó tres minutos después de su ingreso y agregó un cuarto con un potente remate tras un pase retrasado. Rossel le dio a los anfitriones algo que celebrar al 88' con un potente disparo dentro del área, pero ya era demasiado tarde.

El Tri ahora enfrentará a Argentina o Nigeria.

FUENTE: FIFA