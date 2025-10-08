Real Madrid anuncia lesión de Dean Huijsen

El Real Madrid confirmó este miércoles que el defensa Dean Huijsen sufre una lesión en el sóleo, lo que obligó al jugador a abandonar la concentración de la selección española y ser sustituido por Aymeric Laporte.

"Tras las pruebas realizadas hoy (miércoles) a nuestro jugador Dean Huijsen y valoradas por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda", señaló el club blanco en un comunicado.

Aunque la entidad madridista no especificó el tiempo que pasará en la enfermería, la prensa apunta a que estará entre 12 y 15 días, lo que le haría llegar justo al Clásico contra el Barcelona del próximo 26 de octubre.

Antes, la Roja anunció que dejaba el grupo reunido en Las Rozas, a las afueras de la capital española, donde se prepara para los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia el sábado en Elche y Bulgaria el martes en Valladolid.

Federación de España también emitió comunicado sobre Dean Huijsen

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reveló en un comunicado que el central de 20 años había llegado con "síntomas de fatiga muscular" en la noche del lunes.

"En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid", prosiguió, "por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación".

La selección inició este parón internacional el lunes con las ausencias por lesión de Lamine Yamal y Rodri Hernández y el regreso de otros jugadores como Marcos Llorente, Álex Baena, Pablo Barrios y Samu Aghehowa.

La Roja es líder del grupo E de la fase de clasificación al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, con seis puntos en dos partidos.

