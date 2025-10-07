Selección de Panamá: "El nacimiento de mi hija me hizo mucho más fuerte", Omar Browne

La Selección de Panamá cumplió este martes con otra jornada de entrenamiento, previo al esperado duelo ante El Salvador en las acciones del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF , rumbo a la Copa Mundial 2026.

Omar Browne fue el encargado de hablar ante la prensa, señalando que su hija ha sido la motivación para volver a la selección.

"Muchos saben que yo estuve jugando en Panamá en el Tauro y en verdad me salieron muchas opciones. El nacimiento de mi hija me hizo mucho más fuerte y esa es una de las razones por la que estoy aquí", destacó el extremo de los Estudiantes de Mérida de la Liga Primera División de Venezuela.

"Claro, como te dije mi hija me ha hecho más fuerte y es algo muy lindo ver y luchar por ella", añadió Browne sobre una historia que subió a Instagram junto a su hija cuando recibió la noticia de la convocatoria.

¿Cuándo juega la Selección de Panamá vs El Salvador?

Los salvadoreños recibirán en el Estadio Cuscatlán a los panameños, el próximo viernes 10 de octubre desde las 8:00 p.m. (En vivo por la señal de RPC).

Los dirigidos por Thomas Christiansen se ubican en la tercera posición con 2 unidades.