Manny Pacquiao volverá al ring en el mes de enero en Las Vegas

El histórico púgil filipino Manny Pacquiao anunció a través de sus redes sociales que volverá al cuadrilátero en el mes de enero y con la ciudad de Las Vegas como escenario.

Pacquiao (62-8-3, 39 KOs), de 46 años de edad dejó claro que su vuelta será el próximo 24 de enero, pero aun sin anunciar su sede específica y rival de turno en la categoría de peso wélter, a la cual hizo su regreso en este año 2025 tras 4 años de ausencia.

El apodado como "Pac-Man" saltó al escenario nuevamente el pasado mes de julio ante "El Azteca" Mario Barrios, empatando después de 12 asaltos en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas.

Manny Pacquiao, quien conquistó 12 títulos mundiales en ocho divisiones distintas, una hazaña sin precedentes en la historia del boxeo, no subía al ring desde su derrota por decisión unánime en 12 asaltos ante el cubano Yordenis Ugás, en disputa del título wélter de la AMB, el 21 de agosto de 2021 en Las Vegas.

Un posible rival en la mira de Manny Pacquiao

Rolly Romero (17-2, 13 KOs), que hace meses venció a Ryan García por el cinturón AMB de las 147 libras en Times Square podría ser el más atractivo rival y así también lo ha dejado ver el propio estadounidense de 29 años de edad y el equipo del filipino.

El atleta de 46 años de edad no reveló más información y se espera que en el cierre de año se hable del rival y cartelera completa en la ciudad de Las Vegas.