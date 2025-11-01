NBA: Mavericks pierden a Anthony Davis para duelo ante Pistons

Anthony Davis se perderá el partido de los Dallas Mavericks contra los Detroit Pistons en la NBA en la Ciudad de México el sábado debido a una lesión en la pierna. Será reevaluado después de la gira actual de Dallas.

Davis viajó con los Mavericks a Ciudad de México y asistió al entrenamiento. El jugador de 32 años sufrió la lesión en la parte inferior de la pierna durante el primer cuarto del partido del miércoles contra los Indiana Pacers.

“La situación de AD se evalúa día a día”, dijo el entrenador Jason Kidd antes del entrenamiento en la Arena Ciudad de México, sin entrar en detalles.

AD, diez veces All-Star, ha sufrido numerosas lesiones a lo largo de su carrera. La temporada pasada, tras ser traspasado de Los Angeles Lakers a cambio de Luka Doncic, se lesionó y se perdió 18 partidos, regresando solo para los últimos ocho, cuando los Mavericks no lograron clasificarse para los playoffs.

“Será algo que se irá viendo día a día”, dijo Davis. “Pero me siento mejor, de eso no hay duda”.

La línea interior de los Mavericks ya estaba mermada, con el pívot Derek Lively II ausente en los dos últimos partidos por un esguince de rodilla. Daniel Gafford sufrió una lesión de tobillo el primer día de la pretemporada y no ha jugado esta temporada.

Los Mavericks se enfrentarán a los Pistons en la Arena Ciudad de México.

