LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  1 de noviembre de 2025 - 14:50

Orlando Mosquera cae ante Cristiano Ronaldo con polémico penal

El Al Fayha del panameño Orlando Mosquera cayó de visitante ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo que volvió a anotar, en esta ocasión por partido doble.

Orlando Mosquera cae ante Cristiano Ronaldo con polémico penal

Orlando Mosquera cae ante Cristiano Ronaldo con polémico penal

Al Fayha

El Al Fayha del panameño Orlando Mosquera cayó de visitante ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo que volvió a anotar, en esta ocasión por partido doble.

Jason fue el encargado de abrir el marcador a los 13 minutos del partido, pero Cristiano Ronaldo apareció en el área para igualar las acciones.

Después del gol, Al Nassr tomó el control del balón, dominó la posesión, pero le costó generar ocasiones manifiestas de gol.

El equipo del "Kuty" intentó marcar a la contra, pero no lograron hacerlo y sobre el final del partido apareció un penal, que fue revisado en el VAR. El portugués apareció para anotar su segundo tanto con un remate al centro y arriba, el panameño a pesar que se quedó en su lugar, no pudo evitar el tanto.

Tras este resultado, Al Nassr sigue invicto en siete partidos sumando 21 puntos, mientras que los del panameño son décimos con 8 unidades.

Estadísticas de Orlando Mosquera

Realizó 3 atajadas, un despejes por alto, 19 pases completados de 34, 9 de 24 pases largos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Kylian Mbappé presentó la Bota de Oro al estadio Santiago Bernabéu

Michael Amir Murillo en el XI inicial del Olympique Marsella vs Auxerre

Real Madrid: XI inicial para recibir al Valencia en LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias