Paul Pogba puede volver a jugar tras tres años de pesadilla

Tras tres años de pesadilla, Paul Pogba puede volver a jugar el martes al haber finalizado su suspensión de 18 meses por dopaje, pero el campeón del mundo con la selección de Francia en 2018 no ha encontrado todavía un equipo para reflotar su carrera.

Pogba, de 31 años y 91 partidos internacional con Francia, fue suspendido cuatro años tras un control positivo por metabolitos no endógenos de la testosterona (DHEA) en el Juventus-Udinese del 20 de agosto de 2023.

El Tribunal Arbitral del Deporte redujo la sanción a 18 meses estimando que la "ingestión" de la sustancia no fue "intencional", sino resultado de un complemento alimenticio prescrito por un médico de Florida.

Paul Pogba no deja de entrenar para estar en ritmo

Instalado en Miami, el jugador nacido en el este de París multiplica las fotos de los entrenamientos intensivos en las redes sociales para encontrar un club tras haber jugado en el Manchester United en dos etapas y en la Juventus, también en dos ciclos.

A punto de cumplir 32 años -el 15 de marzo- su sueño es volver a la selección francesa para disputar el Mundial-2026, pero le queda lo más importante, encontrar un equipo.

Pogba tenía contrato con la Juventus hasta 2026, pero ambas partes acordaron romper la vinculación en noviembre pasado. Su último partido fue el 3 de septiembre de 2023.

"He recibido propuestas que no son muy interesantes, como jugar en Rusia, pero no es el objetivo", señaló en enero en una conversación de Twitch.

El Inter Miami de Leo Messi podría ser una opción. El Marsella también lo ha sondeado, a través de su director de fútbol Mehdi Benatia, que jugó con él en la Juventus.

Tras varios cursos marcados por las lesiones en el United y antes de su sanción por dopaje, Pogba fue secuestrado durante unas horas en un apartamento de Seine-et-Marne (afueras de París) en marzo de 2022 para que pagara 13 millones de euros (14 millones de dólares).

El juicio finalizó en diciembre y el tribunal dictaminó penas de hasta ocho años de prisión a su hermano Mathias Pogba y a cinco amigos de infancia.

