Portugal revela convocatoria para eliminatorias con la novedad de Carlos Forbs

Portugal presentó a sus elegidos para los dos últimos partidos de eliminatorias con Carlos Forbs como novedad.

Selección de Portugal

El delantero del Brujas Carlos Forbs es la gran novedad en la lista de Portugal presentada este viernes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, y debutará con la absoluta tras marcar un doblete ante el FC Barcelona.

Forbs, de 21 años, tiene "un perfil muy especial, es un jugador rápido, vertical y que puede jugar en ambas bandas", dijo Martínez en una rueda de prensa.

El jugador del Brujas belga fue una de las figuras de la última jornada de la Liga de Campeones, con un par de goles y una asistencia en el empate del pasado miércoles contra el FC Barcelona (3-3).

Además de Forbs, la lista de Portugal para los últimos partidos de clasificación para el Mundial de 2026 incluye el regreso tras lesiones del exdefensa del Barcelona y actual jugador de Al Hilal saudí João Cancelo y del centrocampista del Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique, João Neves.

El combinado capitaneado por Cristiano Ronaldo, líder del grupo F, se enfrentará el día 13 a Irlanda en Dublín y el 16 a Armenia en Oporto, y solo necesita un punto para asegurar su presencia en el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Convocatoria de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR, ESP) y José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Nélson Semedo (Fenerbahce, TUR), João Cancelo (Al Hilal, KSA), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Gonçalo Inácio (Sporting, POR) Rúben Dias (Manchester City, ING), António Silva (Benfica, POR) y Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Palhinha (Tottenham, ING), João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Vitinha (PSG, FRA), Bernardo Silva (Man. City, ING), Bruno Fernandes (Man. United, ING) y Pedro Gonçalves (Sporting, POR).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Carlos Forbs (Brujas, BEL), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).

