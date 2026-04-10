Premier League: El West Ham golea al Wolverhampton y manda al Tottenham a zona de descenso

El West Ham United de Paco Jémez goleó al Wolverhampton Wanderers (4-0), que está prácticamente desahuciado y condenado a bajar, y mete al Tottenham Hotspur en posiciones de descenso en la Premier League .

Los 'Hammers', con sendos dobletes de Konstantinos Mavropanos y del 'Taty' Castellanos, se impusieron este viernes en el London Stadium y dan un gran paso adelante en la lucha por la salvación al tiempo que hunden un poco más a dos de sus rivales. El Wolves puede ser equipo de Championship (Segunda división inglesa) la jornada que viene, mientras que el Tottenham tiene siete partidos por delante para salir del descenso.

Era un partido vital para la supervivencia del West Ham y así se lo hicieron saber al Wolves, que resistió el 0-0 hasta el minuto 43, cuando un cabezazo de Mavropanos tras un gran centro de Jarred Bowen desató el descenso a los infiernos del equipo de Rob Edwards.

Goleada en Premier League

El gol justo antes del descanso desatascó a los de Nuno Espirito Santo, que en la segunda mitad gozaron de ocasiones para una goleada mucho mayor incluso. Con 1-0, tuvieron un tiro al palo de Bowen y una contra en la que Crysencio Summerville intentó sorprender a José Sá por arriba. Dos ocasiones clarísimas que hicieron temerse al London Stadium que quizás estaban perdonando demasiado.

Pero nada más lejos de la realidad. En cuestión de un minuto, el 'Taty' Castellanos sentenció esto. En dos transiciones rápidas, el argentino ejerció de 'nueve' para apuntalar una gran asistencia de tacón de Pablo primero y el segundo pase de gol de la noche de Bowen en el segundo.

Es el primer doblete del argentino desde que llegó al West Ham en el mercado invernal y dos goles que dieron una tranquilidad pocas veces vista en el este de Londres esta temporada en la media hora final. Tras mucho tiempo, el West Ham disfrutó y se llevó una alegría final con otro tanto de Mavropanos, esta vez cazando una volea en el área pequeña en un córner.

El triunfo les aúpa hasta los 32 puntos, marcando la salvación con dos de ventaja respecto al Tottenham Hotspur, que visita este domingo al Sunderland. El Wolves se queda colista con 17 unidades, a quince de la salvación con 18 en juego. Una derrota la semana que viene puede suponer su marcha al Championship por primera vez desde 2018.

FUENTE: EFE