Premier League: Nottingham Forest consigue gran triunfo ante Brentford

Nottingham Forest sumó 3 importantes puntos en jornada de la Premier League en el Gtech Community Stadium.

El Nottingham Forest logró este domingo en el Gtech Community Stadium un valioso triunfo ante el Brentford (0-2) que le aleja de la zona de descenso de la Premier League de la que le separan ahora cinco puntos.

El conjunto de Sean Dyche alargó su buena racha, clave para dar un paso de gigante hacia la permanencia en la vigésima tercera jornada. Dos victorias, la segunda este domingo, y un empate, tres partidos sin perder, reflejan el crecimiento del Forest.

La mejoría de los visitantes quedó patente cuando se adelantó en el marcador antes del cuarto de hora inicial, en un centro desde la derecha de Ola Aina que le cae llovido a Igor Jesus, que controló con el pecho en el área pequeña, se giró y, de volea, batió a Caomhin Kelleher.

El Brentford, en el ecuador de la tabla, buscó la igualada y cercó el área de Martz Sells pero sin éxito.

Y así, en una rápida acción a la contra, Morgan Gibbis White encontró desmarcado a Taiwo Awoniyi que corrió por la banda, se adentró en el área y por el palo corto culminó la acción con un tiro raso ante la salida del meta local.

La vitoria deja estancado al Brentford, que sufrió su segunda derrota seguida, estancado en la octava plaza. El Nottingham, cuarto por la cola, queda a cinco del antepenúltimo, el West Ham, y caza al Leeds que es decimosexto.

