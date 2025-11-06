FÚTBOL Fútbol Internacional -  6 de noviembre de 2025 - 13:15

Premios The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri y Mbappé nominados al Mejor Jugador

Conoce los candidatos para ganar los Premios The Best 2025, Dembélé, Lamine Yamal, Pedri y Kylian Mbappé, entre los nominados.

Premios The Best 2025: Lamine Yamal

Los internacionales españoles Lamine Yamal y Pedri, jugadores del Barcelona, y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre once nominamos al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional.

No serán los únicos representantes de la Liga española, ya que entre los candidatos al premio también figura el atacante brasileño del Barcelona Raphinha.

Un galardón al que también aspira el delantero francés el París Saint-Germain Ousmane Dembélé, que el pasado mes de septiembre fue premiado con el Balón de Oro por delante del español Lamine Yamal y de su compañero de equipo portugués Vitinha, que también figura entre los nominados al premio The Best.

Completan la nómina de candidatos el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el inglés Cole Palmer (Chelsea)

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

- Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain)

- Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain)

- Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich)

- Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid)

- Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain)

- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)

- Pedri (España y Barcelona)

- Raphinha (Brasil y Barcelona)

- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)

- Vitinha (Portugal y París Saint-Germain)

- Lamine Yamal (España y Barcelona)

FUENTE: EFE

