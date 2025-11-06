Premios The Best 2025: Nominados en todas las categorías

El internacional español David Raya, cancerbero del Arsenal inglés, pugnará, entre otros, con el portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el guardameta polaco del Barcelona Wojciech Szczsny por el The Best al mejor portero.
Luis Enrique, Flick y Arteta, candidatos al premio al mejor entrenador
En la categoría de mejor entrenador, el español Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, competirá por el premio con el preparador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, y el técnico del Arsenal inglés, el español Mikel Arteta.
Igualmente aspiran al The Best el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, el neerlandés Arne Slot, técnico del Liverpool, el italiano Enzo Maresca (Chelsea) y el seleccionador mexicano Javier Aguirre, que llevó al 'Tri' al triunfo en la Copa de Oro de la CONCACAF.
Nominados al Premio Mejor Jugador de la temporada
- Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich)
- Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
- Pedri (España y Barcelona)
- Raphinha (Brasil y Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
- Vitinha (Portugal y París Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España y Barcelona)
Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (París Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA
- Alisson Becker (Brasil y Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania y Bayern de Múnich)
- David Raya (España y Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)
- Wojciech Szczsny (Polonia y Barcelona)
Nominados al Premio a la Afición de la FIFA
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo (España)
- Aficionados del Zakho (Irak).EFE