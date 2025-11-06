LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  6 de noviembre de 2025 - 17:06

Eduardo Guerrero anota con el Dinamo Kiev en la Conference League

Eduardo Guerrero volvió a anotar con el Dinamo Kiev en el duelo de la Conference League ante el Zrinjsk.

El delantero panameño Eduardo Guerrero anotó en la goleada del Dinamo Kiev 6-0 ante el Zrinjsk en la jornada 3 de la Conference League para intentar subir en la fase liga.

Eduardo Guerrero que nuevamente fue titular con el Dinamo Kiev lo aprovecha y marcó al minuto 56', en ese momento era el 3-0.

Eduardo Guerrero quedó fuera de la convocatoria de Panamá

El delantero panameño que está en buen ritmo y aportando en su club no fue llamado por Thomas Christiansen para las eliminatorias de noviembre donde enfrentarán a Guatemala y El Salvador por un boleto al Mundial 2026.

Guerrero venía de anotar en la fecha pasada de la Copa de Ucrania y ahora hace lo propio en la Conference League.

