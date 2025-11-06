Adidas presenta nueva camisetas de las selecciones para el Mundial 2026

Adidas presenta los uniformes oficiales locales para 22 federaciones asociadas que buscan clasificarse al Mundial 2026, incluyendo: Argelia, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Alemania, Hungría, Italia, Japón, México, Irlanda del Norte, Perú, Catar, Arabia Saudita, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Gales.

Las tradicionales franjas verticales celestes y blancas adquieren un efecto degradado de tres tonos de azul, inspirado en las camisetas de los tres títulos de la FIFA World Cup™: 1978, 1986 y 2022. El cuello trasero incluye la inscripción “1896”, celebrando la fundación de la AFA.

image

Alemania

En homenaje a los éxitos de Alemania, el uniforme local rinde tributo a algunos de los diseños más icónicos del país. El patrón de diamantes se inspira en las camisetas ganadoras de 1990 y 2014, mientras que el detalle en forma de chevron evoca la de 1994, última vez que Estados Unidos fue anfitrión del torneo.

image

Italia

El uniforme azul italiano presenta un patrón gráfico repetido basado en las coronas de laurel usadas por atletas y emperadores en el Imperio Romano, símbolo de victoria y triunfo enraizado en la historia del país. “Azzurra”, apodo de la selección (“los azules”), aparece en letras doradas en la parte posterior del cuello.

image

España

El uniforme español para la FIFA World Cup 2026™ presenta un acabado de franjas amarillas sobre fondo rojo, inspirado en la bandera y el escudo del país. La palabra “ESPAÑA” aparece en el cuello posterior, portando el orgullo de la nación.

image

Japón

El azul clásico del uniforme japonés se revitaliza con un gráfico abstracto en tonos azul ceniza que refleja el horizonte donde cielo y mar se encuentran, una imagen representativa de los paisajes únicos del país.

image

México

El verde del uniforme mexicano incorpora un patrón vibrante inspirado en el calendario azteca, reinterpretado para la actualidad. La tipografía “Aztechno” y la frase “SOMOS MEXICO” en la parte superior del cuello lucen los colores de la bandera nacional.