El FC Barcelona remontó de visita ante Levante en LaLiga

El FC Barcelona vino de atrás para lograr gran remontada (2-3) de visita ante el Levante UD en la jornada 2 de LaLiga desde el el Estadio Ciutat de la ciudad de Valencia.

La visita arrancó el partido de buena manera, con la posesión de la pelota y generando peligro con la velocidad de Marcus Rashford, que se mostraba siempre por banda izquierda.

Los culés tuvieron una clara en el inicio, con el atacante español Ferran Torres con un potente disparo de pierna derecha que terminó en el poste.

El equipo local reaccionó con contragolpes en reiteradas ocasiones, hasta que abrieron el marcador sobre el minuto 15', con la definición de Iván Romero, que llegó solo al área y con una finta se quitó a los defensores del Barcelona.

Levante siguió haciendo daño con su velocidad, defendiendo bien y con un juego directo, que incomodaba a la adelantada línea defensiva de los dirigidos por Hansi Flick.

El segundo gol de los locales llegó sobre el 45+7' , con la definición desde el punto penal de José Luis Morales, después de una mano de Alejandro Balde que fue revisada por en el VAR.

Reacción del FC Barcelona

El equipo que vistió de verde como visitante mostró una nueva cara en el segundo tiempo y Pedri puso números en el marcador, con un impecable disparo de pierna derecha desde fuera del área que terminó en el ángulo, para el descuento al 49'.

Minutos después, al 52' apareció Ferran Torres para empatar las acciones, a pesar de llegar incomodo al rea, pudo definir son su pierna derecha.

Y como si fuera poco, sobre el final, al 90+1' el FC Barcelona puso el definitivo 3-2 para la remontada, tras el gol en contra del jugador Unai Elgezabal.

El equipo dirigido por Hansi Flick así sumaron 3 puntos más, haciendo ahora 6 en 2 jornadas disputadas.