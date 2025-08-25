LPF: Partidos para la Jornada 6 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la sexta jornada de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) Clausura 2025 con el inicio de los partidos interconferencias.

Este viernes 29 de agosto inician los partidos de interconferencias con el Tauro FC enfrentando al CD Universitario. Para el sábado 30 el CAI recibe al Alianza FC y el San Francisco visita al Plaza Amador. En la tanda dominical el Herrera FC recibe al Árabe Unido y el UMECIT choca ante UMECIT ante Atlético Nacional. Finalmente el lunes 1 de septiembre Veraguas United recibe al Sporting SM.