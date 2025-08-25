LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  25 de agosto de 2025 - 10:56

LPF: Partidos para la Jornada 6 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la sexta jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) Clausura 2025 con el inicio de los partidos interconferencias.

Este viernes 29 de agosto inician los partidos de interconferencias con el Tauro FC enfrentando al CD Universitario. Para el sábado 30 el CAI recibe al Alianza FC y el San Francisco visita al Plaza Amador. En la tanda dominical el Herrera FC recibe al Árabe Unido y el UMECIT choca ante UMECIT ante Atlético Nacional. Finalmente el lunes 1 de septiembre Veraguas United recibe al Sporting SM.

Partidos para la jornada 6 del Clausura 2025 de la LPF

Viernes 29 de agosto

  • Tauro FC vs CD Universitario en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Sábado 30 de agosto

  • CAI vs Alianza FC en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:00 P.M.
  • Plaza Amador vs San Francisco en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.

Domingo 31 de agosto

  • Herrera vs Deportivo Árabe Unido en el Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • UMECIT vs Atlético Nacional en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M. EN VIVO por la señal de RPC

Lunes 1 de septiembre

  • Veraguas United vs Sporting San Miguelito en el Estadio Arístocles "Toco" Castillo a las 8:30 P.M.
