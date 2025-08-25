LPF: Partidos para la Jornada 6 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la sexta jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) Clausura 2025 con el inicio de los partidos interconferencias.
Partidos para la jornada 6 del Clausura 2025 de la LPF
Viernes 29 de agosto
- Tauro FC vs CD Universitario en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Sábado 30 de agosto
- CAI vs Alianza FC en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:00 P.M.
- Plaza Amador vs San Francisco en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.
Domingo 31 de agosto
- Herrera vs Deportivo Árabe Unido en el Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- UMECIT vs Atlético Nacional en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M. EN VIVO por la señal de RPC
Lunes 1 de septiembre
- Veraguas United vs Sporting San Miguelito en el Estadio Arístocles "Toco" Castillo a las 8:30 P.M.