Real Madrid: Kylian Mbappé regresa al XI inicial vs Alavés

El Real Madrid se mide al Alavés en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga . Los de Xabi Alonso buscarán sumar en el estadio de Mendizorroza tres nuevos puntos en la última salida del año en el campeonato (3:00 pm).

Este será el penúltimo duelo liguero de 2025 para los madridistas, que buscarán llegar al parón de Navidad de la mejor manera posible. Para conseguirlo, lucharán por la victoria contra el Alavés y el 20 de diciembre en casa ante el Sevilla. Entre medias, visitarán al Talavera en el estreno en la Copa del Rey.