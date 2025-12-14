Real Madrid: Kylian Mbappé regresa al XI inicial vs Alavés

El Real Madrid se mide al Alavés en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga. Los de Xabi Alonso buscarán sumar en el estadio de Mendizorroza tres nuevos puntos en la última salida del año en el campeonato (3:00 pm).
Kylian Mbappé vuelve al once inicial después de no ver acción ante el Manchester City en la Champions League.
Alineación del Real Madrid vs Alavés
Thibaout Courtois, Fede Valverde, Rudiger, Raúl Asencio, Víctor Valdepeñas; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Mbappé y Vinicius Jr.