Real Madrid: Kylian Mbappé regresa al XI inicial vs Alavés

El onceno del Real Madrid ya tiene XI confirmado para enfrentar al Alavés en la jornada 16 de LaLiga de España.

FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid se mide al Alavés en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga. Los de Xabi Alonso buscarán sumar en el estadio de Mendizorroza tres nuevos puntos en la última salida del año en el campeonato (3:00 pm).

Este será el penúltimo duelo liguero de 2025 para los madridistas, que buscarán llegar al parón de Navidad de la mejor manera posible. Para conseguirlo, lucharán por la victoria contra el Alavés y el 20 de diciembre en casa ante el Sevilla. Entre medias, visitarán al Talavera en el estreno en la Copa del Rey.

Kylian Mbappé vuelve al once inicial después de no ver acción ante el Manchester City en la Champions League.

Alineación del Real Madrid vs Alavés

Thibaout Courtois, Fede Valverde, Rudiger, Raúl Asencio, Víctor Valdepeñas; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Mbappé y Vinicius Jr.

