Romelu Lukaku deja el Napoli para fichar por el Fenerbahçe

El delantero belga Romelu Lukaku se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Fenerbahce, tras alcanzar un acuerdo con el Napoli para su venta definitiva al club turco, según informó la entidad de Estambul.

El 31 de agosto de 2024, Romelu debutó con el equipo italiano, donde disputó 45 partidos y marcó 15 goles, incluido el gol que dio el cuarto 'Scudetto' al Nápoles contra el Cagliari, sumado a la Supercopa de Italia.

Dos años después, el delantero belga se despide de la ciudad de Nápoles, desde donde le desean 'buena suerte' y pone rumbo a Turquía, donde llegará este miércoles sobre las diez de la noche, hora local, al aeropuerto de Sabiha Gökçen (Estambul), según informó el Fenerbahçe a través de su perfil de la red social 'X', con el objetivo de informar a sus aficionados.

El nuevo fichaje dijo sus primeras palabras como jugador del equipo turco a través de un vídeo que el propio club difundió en sus canales oficiales, donde aseguró estar "contento" por unirse al club y agradeció todos los apoyos.

Reacciones de Romelu Lukaku

"Es un gran honor y un privilegio para mí unirme a su club y formar parte de un club tan magnífico con una historia tan gloriosa. Sinceramente, tenemos un gran equipo y estoy muy contento de formar parte de un equipo tan sólido", fueron sus primeras palabras.

En cuanto a lo personal, aseguró que trabajará "duro" cada entrenamiento para poder "ayudar" al equipo de la mejor manera posible: "Estoy cien por cien listo para salir al campo".

Un momento que Lukaku calificó como "emotivo" ya que vuelve a Turquía, país en el que vivió de pequeño junto a su padre.

"Mi regreso será un momento muy especial y emotivo. Me enorgullece que esto suceda con el Fenerbahçe", sentenció el vídeo el jugador belga.

En lo deportivo, el equipo turco viene de certificar su pase a la fase final de clasificación de la Liga de campeones tras ganar por 0-1 al Sturm Graz y se medirá al Olympique de Lyon en el último partido que les garantice su presencia en la competición europea y este sábado debutan en el inicio de la liga turca contra el Genclerbirligi.

FUENTE: EFE