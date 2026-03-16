Selección de Perú: Primera convocatoria de Mano Menezes sin Guerrero, Lapadula y Cueva

El nuevo seleccionador de Perú , el brasileño Mano Menezes, presentó este lunes su primera convocatoria para los amistosos contra Senegal y Honduras, donde resalta la ausencia de figuras como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Renato Tapia.

Por contra, la sorpresa corre por cuento del llamado a jóvenes futbolistas como Jairo Vélez, Juan Pablo Goicoechea y Adrián Quiroz.

La primera lista de Menezes apuesta por una reformulación de la selección peruana con miras a las próximas eliminatorias para el Mundial de 2030 tras haber quedado fuera de jugar la Copa del Mundo de 2026.

Solo cuatro que jugaron el Mundial de Rusia 2018 están en esta convocatoria: Miguel Araujo, André Carrillo, Pedro Gallese y Yoshimar Yotún.

Destaca también la inclusión de los delanteros Adrián Ugarriza, del Kiryat Shmona de Israel; Juan Pablo Goicochea de Defensor Sporting de Uruguay; y el defensa Fabio Gruber del Nuremberg de Alemania.

El estratega dijo que más importante es cómo llegarán a los amistosos programados para la bicolor en París contra Senegal el 28 de marzo, y en Leganés (Madrid) frente a Honduras, el 31 de marzo.

Menezes añadió que la edad media de los jugadores de este nuevo proceso es 26 años y remarcó la importancia de iniciar una renovación en la selección peruana "bien sustentada" de cara a los partidos frente a Senegal, actual campeón de África, y con Honduras.

El técnico añadió que están "muy ilusionados" con la nueva selección bicolor que quieren construir en esta nueva etapa, tras dejar ausente la selección sudamericana del Mundial que se disputa este año.

La lista con los veinticinco jugadores convocados de la Selección de Perú

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali-COL), Diego Henríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Universitario).

Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka-CRO), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg-GER), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhage-DEN) , Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga-CZE) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Centrocampistas: Adrián Quiroz (Chankas), André Carrillo (Corinthians-BRA), Erick Noriega (Gremio-BRA) Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito-ECU) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona-ISR), Álex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga-CZE), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting-URU) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps-CAN).

FUENTE: EFE