Supercopa de España: Lamine Yamal será suplente ante el Athletic

La primera semifinal de la Supercopa de España, que disputan en Yeda (Arabia Saudí) el FC Barcelona y el Athletic Club, no contará de inicio sobre el terreno de juego ni con Lamine Yamal ni con Nico Williams.
Un banquillo en el que también está por segundo partido consecutivo el polaco Robert Lewandowski, siendo Ferran Torres la referencia en el ataque del FC Barcelona.
Por su parte, Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, opta de inicio por un once titular sin una referencia fija como delantero centro, al colocar a Iñaki Williams en lugar de Guruzeta. Además, sorprende con la suplencia de un Nico Williams que, eso sí, vive una temporada irregular en la que sufrió de pubalgia y no marca desde el 29 de noviembre.
Alineación del FC Barcelona vs Athletic Club - Supercopa de España
El Barcelona sale de inicio con: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Roony Bardghji, Ferrán y Raphinha.
El once titular del Athletic Club lo forman: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Ohian Sancet, Robert Navarro; e Iñaki Williams.
