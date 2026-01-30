Tomás Rodríguez: "Yo soy un nueve"

El delantero panameño Tomás Rodríguez viene de anotar su primer gol con el Deportivo Saprissa y luego de ello dejó un mensaje claro en cuanto su desmarcación. “Yo soy nueve, pero el profe es el jefe y si el jefe pide algo, hay que hacerlo”.

Tomás dijo sobre su ubicación en el terreno de juego: “Si me ponen de extremo, me ponen de nueve, yo haré lo mejor de mí. Estoy aquí para aportar mi granito de arena a la institución”. El ex de Monagas añadió: “Son decisiones tácticas, es fútbol. Yo voy a seguir trabajando física y técnicamente para aportar lo mejor de mí”.

Más reacciones de Tomás Rodríguez

“Hoy es solo un paso, espero seguir marcando goles. El delantero que venga a Saprissa siempre tiene que dar el máximo”, expresó.

Sobre la competencia en la delantera indicó: "La competencia es muy buena, la calidad humana y cómo se trabajan los delanteros potencia a uno como jugador”.

También habló de la Selección de Panamá: “Hoy estoy enfocado en Saprissa. Haciendo las cosas bien aquí, lo de la selección vendrá solo”.