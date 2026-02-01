 Vinicius Jr no jugará ante el Valencia por acumulación de tarjetas

El brasileño Vinícius Junior no jugará el próximo partido del Real Madrid en Liga, la visita a Mestalla contra el Valencia, el domingo 8 de febrero a las 21:00 horas CET (-1 GMT), tras ver la quinta cartulina amarilla de la temporada ante el Rayo Vallecano.
Vinicius Jr se perderá el próximo partido de LaLiga
Una amarilla que hace que Vinícius se pierda la visita del Real Madrid a un estadio de Mestalla en el que la pasada temporada fue expulsado, tras empujar al guardameta Stole Dimitrievski, y en el que en la temporada 2022-2023 sufrió cánticos racistas.