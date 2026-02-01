Vinicius Jr no jugará ante el Valencia por acumulación de tarjetas EFE

El brasileño Vinícius Junior no jugará el próximo partido del Real Madrid en Liga, la visita a Mestalla contra el Valencia, el domingo 8 de febrero a las 21:00 horas CET (-1 GMT), tras ver la quinta cartulina amarilla de la temporada ante el Rayo Vallecano.

Tarjeta que acarrea sanción y que el colegiado Isidro Díaz de Mera (comité Castellano-Manchego) le mostró tras un rifirrafe con Ilias Akhomach en el minuto 82 de partido, cuando ‘Vini’ le instó al futbolista del Rayo Vallecano a que abandonara con celeridad el terreno de juego al ser sustituido, con empate a uno en el marcador.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse