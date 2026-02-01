LALIGA Fútbol Internacional -  1 de febrero de 2026 - 10:26

Vinicius Jr no jugará ante el Valencia por acumulación de tarjetas

Vinicius Jr se queda sin viajar a Valencia por acumulación de tarjetas luego de una discusión con un rival de Rayo Vallecano.

 Vinicius Jr no jugará ante el Valencia por acumulación de tarjetas

 Vinicius Jr no jugará ante el Valencia por acumulación de tarjetas

EFE

El brasileño Vinícius Junior no jugará el próximo partido del Real Madrid en Liga, la visita a Mestalla contra el Valencia, el domingo 8 de febrero a las 21:00 horas CET (-1 GMT), tras ver la quinta cartulina amarilla de la temporada ante el Rayo Vallecano.

Tarjeta que acarrea sanción y que el colegiado Isidro Díaz de Mera (comité Castellano-Manchego) le mostró tras un rifirrafe con Ilias Akhomach en el minuto 82 de partido, cuando ‘Vini’ le instó al futbolista del Rayo Vallecano a que abandonara con celeridad el terreno de juego al ser sustituido, con empate a uno en el marcador.

Vinicius Jr se perderá el próximo partido de LaLiga

Una amarilla que hace que Vinícius se pierda la visita del Real Madrid a un estadio de Mestalla en el que la pasada temporada fue expulsado, tras empujar al guardameta Stole Dimitrievski, y en el que en la temporada 2022-2023 sufrió cánticos racistas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fede Valverde señala que el Real Madrid hizo un gran partido ante el Vallecano

Valencia vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir J23 de LaLiga

El Real Madrid sufrió para vencer al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu

Recomendadas

Últimas noticias