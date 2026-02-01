Después de un agónico triunfo sobre el Rayo Vallecano, el Real Madrid ya piensa en el duelo que tendrán con el Valencia en la jornada 23 de LaLiga de España 2025-2026.
Por su parte, el Valencia ubicado en la parte baja de la tabla, espera darle una alegría a su afición después de los duelos que tuvieron con el Real Betis en la fecha 22 y a mitad de semana en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club.
Vinicius Jr no estará disponible contra el Valencia por acumulación de tarjetas, luego de una discusión con un rival del Rayo Vallecano.
VALENCIA VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J23 DE LALIGA
- Fecha: Domingo, 8 de febrero de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Mestalla
