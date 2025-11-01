Xabi Alonso confiesa que Kylian Mbappé es el primero en los penales

Xabi Alonso , técnico del Real Madrid, aseguró este sábado, tras el fallo de penalti de Vinícius ante el Valencia, que el primer lanzador es Kylian Mbappé. pero que "luego toman decisiones" los jugadores, decepcionado por no haber aprovechado los dos de los que dispusieron.

"Kylian no es el único lanzador. Nosotros asignamos los lanzadores y Kylian es el primero; luego toman decisiones. Me gusta que marquen los penaltis, es una oportunidad buena y hoy el primero lo ha marcado Kylian, y me habría gustado que marcaran el segundo también", aseguró en rueda de prensa.

Xabi Alonso hizo un gesto de enfado en el momento del error en el penalti lanzado por Vinícius que explicó en su comparecencia en el Bernabéu. "Era por fallar el penalti porque era justo antes del descanso y podía ser el 3-0. Luego Jude ha marcado afortunadamente. Era por la rabia de ponerte 3-0", dijo.

El técnico tolosarra fue muy escueto cuando fue preguntado por el partido del brasileño Vinícius, al que sostuvo en el equipo titular tras lo ocurrido en el clásico cuando fue sustituido. "Vinícius ha hecho muy buen partido", afirmó.

Xabi Alonso habla sobre las modificaciones en el partido

Y justificó los cambios con el partido sentenciado y a tres días de visitar Anfield en la Liga de Campeones. "Había que ser inteligente, gestionar minutos de jugadores que llevan muchos minutos y están cargados. No queremos relajarnos, queremos afrontar cada partido con la preparación mental adecuada como hemos hecho hoy. Desde mañana Liverpool y Liverpool".

"No hemos encajado gol, otra portería a cero en un partido completo con muy buena energía. Hemos empezamos muy dinámicos, recuperamos rápido, nos pusimos por delante, hemos podido marcar más goles pero en general ha sido un partido redondo", añadió en su análisis de partido.

Xabi Alonso ensalzó el nivel del uruguayo Fede Valverde como lateral derecho. "Estamos viendo todos el nivel al que está jugando, lo completo que es. Con balón tiene alma de centrocampista para participar en el juego y defensivamente es muy poderoso. Su nivel va 'in crescendo', sintiendo la posición y es un jugador total en cualquier posición. Por necesidad juega ahí y lo está haciendo muy bien".

Y celebró el tercer partido consecutivo marcando de Jude Bellingham. "Una cosa es la posición de Jude y otra lo que pasa previo a encontrarlo en lugares eficaces. Hoy donde ha marcado su gol es muy buena posición para él, como tenemos que enlazar para llegar ahí es lo que enlazamos"

