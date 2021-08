César Yanis, un ejemplo de solidaridad en Panamá

A pesar de no contar con tanto, el jugador de la Selección de Panamá, César Yanis , comparte con familias panameñas lo poco que tiene. El joven de 25 años fue sorprendido en la entrega de bolsas de comidas en diferentes sectores de la capital.

"Me sentí bien de verdad era algo que quería hacer desde hace rato hoy se dio el día de hacerle una obra de caridad a esas personas humildes. Hice este lindo gesto porque me nació del corazón, lo converse con mi familia y me dieron el apoyo, hoy salgo de ese pueblo feliz d ver a a cada una de esas personas con una sonrisa. Dios es bueno", dijo a RPC el futbolista.

Además, el futbolista no se encontraba solo, lo acompañaban sus familiares y un pequeño que al preguntarle al jugador sobre su parentesco, respondió que es un niño que le sigue los pasos y es fanático del joven de San Isidro.

César Yanis, actualmente es jugador del Club Deportivo del Este en la Liga Panameña de Fútbol y se encuentra manejando ofertas en diferentes clubes, sin embargo no tiene nada oficial hasta la fecha.

Recientemente anotó su primer gol con la Selección de Panamá en su primera participación en Copa Oro, en la derrota 3-2 ante Honduras. Sin embargo, César Yanis fue uno de los jugadores destacados en el torneo, a pesar de la eliminación temprana de la 'Marea Roja' en el torneo de Concacaf.