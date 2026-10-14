Andrés Andrade titular contra el Liverpool y llevará la cinta de capitán

El jugador panameño Andrés Andrade tendrá la responsabilidad de llevar la cinta de capitán en el duelo del Lask Linz ante el Liverpool por la segunda jornada de la Champions League.
El chorrerano que debutó en este torneo en la fecha pasada, buscará seguir escribiendo su historia en Europa y dejando el nombre de Panamá en alto.
Alineación del Lask con Andrés Andrade titular
- Jungwirth
- Jorgensen
- Mbuyamba
- Alemao
- Andrés Andrade
- Dibango
- Danek
- Bogarde
- Schopf
- Lang
- Adeniran
El juego arranca a las 11:45 pm.