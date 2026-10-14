Andrés Andrade titular contra el Liverpool y llevará la cinta de capitán

El jugador panameño Andrés Andrade tendrá la responsabilidad de llevar la cinta de capitán en el duelo del Lask Linz ante el Liverpool por la segunda jornada de la Champions League.

Andrés Andrade que cerró como capitán en los playoffs, ahora lo será desde el inicio en la segunda fecha cuando reciban en casa al equipo de la Premier League.

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El chorrerano que debutó en este torneo en la fecha pasada, buscará seguir escribiendo su historia en Europa y dejando el nombre de Panamá en alto.

Alineación del Lask con Andrés Andrade titular

Jungwirth

Jorgensen

Mbuyamba

Alemao

Andrés Andrade

Dibango

Danek

Bogarde

Schopf

Lang

Adeniran

El juego arranca a las 11:45 pm.