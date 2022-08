Champions League 2022-23: Jugadores van contra sus ex equipos

El polaco va a enfrentar a su ex equipo el Bayern Múnich en fase de grupos de Champions League al quedar juntos en el Grupo C y se verá las caras ante el jugador que ocupó su espacio en el conjunto bávaro.

DI MARÍA VUELVE A PARÍS

Ángel Di María se va a enfrentar a su ex equipo el PSG, visitará nuevamente a Lionel Messi, Kylian Mbabppé y Neymar jr, pero ahora como rivales.

El 'fideo' también estará en el grupo con el Benfica y aunque han pasado muchos años, el aprecio de fanáticos y del jugador a este equipo sigue siendo el mismo.

Además de Di María, Paredes también tendrá este enfrentamiento que sin duda será muy interesante.

HAALAND VS EL DORTMUND

Otro duelo que dejó la Champions League en la fase de grupos es el del Manchester City vs Borussia Dortmund, el ex equipo del noruego que no está pasando un buen momento.