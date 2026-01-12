Champions League: ADIDAS lanzó rediseño del balón original por 25 aniversario

Adidas ha lanzado un rediseño del balón original de la UEFA Champions League para celebrar los veinticinco años de colaboración entre la marca y la competición de clubes europea.

El balón será utilizado en las dos últimas jornadas de la fase de liga de la Champions League, concretamente en las jornadas 7 y 8 de la competición.

El diseño se basa en una reedición del primer balón oficial original "adidas FINALE 1" en donde se he buscado adaptarlo al fútbol actual. El balón retoma los mismos colores y estampado gráfico que el original además de introducir un color morado oscuro que bordea las características estrellas del balón.

Figuras de ADIDAS

En la presentación del nuevo diseño, adidas ha reunido a antiguos mitos de la competición con actuales jugadores como lo son Zidane, Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé o Lamine Yamal.