Champions League: Calendario del Olympique de Marsella en la fase liga

El Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo conoció los horarios de sus partidos en la fase liga de la UEFA Champions League.
Partidos del Olympique de Marsella en la UEFA Champions League
- Real Madrid vs Olympique de Marsella - 16 de septiembre (2:00 pm) Estadio Santiago Bernabéu
- Olympique de Marsella vs Ajax - 30 de septiembre (2:00 pm) Estadio Vélodrome
- Sporting de Lisboa vs Olympique de Marsella - 22 de octubre (2:00 pm) Estadio José Alvalade
- Olympique de Marsella vs Atalanta - 5 de noviembre (3:00 pm) Estadio Vélodrome
- Olympique de Marsella vs Newcastle - 25 de noviembre (3:00 pm) Estadio Vélodrome
- Royale Union Saint-Gilloise vs Olympique de Marsella - 9 de diciembre (3:00 pm) Stade Joseph Marien
- Olympique de Marsella vs Liverpool - 21 de enero de 2026 (3:00 pm) Estadio Vélodrome
- Club Brujas vs Olympique de Marsella - 28 de enero de 2026 (3:00 pm) Estadio Jan Breydel