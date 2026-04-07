Champions League: Figura del Atlético de Madrid se pierde la ida ante el FC Barcelona FOTO: EFE/Kiko Huesca

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, aún no está listo de su distensión muscular en el costado, se quedó fuera de la convocatoria y es baja para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el FC Barcelona, en el que el argentino Juan Musso suplirá de nuevo su baja.

El guardameta esloveno se pierde su quinto encuentro seguido por esa lesión y se suma a las bajas para el partido de este miércoles a Pablo Barrios, Johnny Cardoso y el uruguayo José María Giménez.

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