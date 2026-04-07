CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  7 de abril de 2026 - 10:33

Champions League: Figura del Atlético de Madrid se pierde la ida ante el FC Barcelona

El guardameta Jan Oblak no jugará el partido de ida de la Champions League contra el FC Barcelona.

Champions League: Figura del Atlético de Madrid se pierde la ida ante el FC Barcelona
Champions League: Figura del Atlético de Madrid se pierde la ida ante el FC Barcelona FOTO: EFE/Kiko Huesca

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, aún no está listo de su distensión muscular en el costado, se quedó fuera de la convocatoria y es baja para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League contra el FC Barcelona, en el que el argentino Juan Musso suplirá de nuevo su baja.

El guardameta esloveno se pierde su quinto encuentro seguido por esa lesión y se suma a las bajas para el partido de este miércoles a Pablo Barrios, Johnny Cardoso y el uruguayo José María Giménez.

Ambos equipos vienen de enfrentarse en LaLiga este pasado fin de semana, donde los de Flick se llevaron la victoria por 1-2 después de dar la vuelta al gol inicial de Giuliano Simeone. El segundo capítulo de esta trilogía de enfrentamientos ante los culés nos lleva a Barcelona un mes después de clasificarnos para la final de la Copa del Rey en este mismo escenario.

Convocatoria del Atlético de Madrid vs FC Barcelona - Champions League

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FUENTE: EFE

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