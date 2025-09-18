Champions League: Manchester City se estrenó con triunfo ante Napoli

El Manchester City cosechó una trabajada victoria, este jueves en la primera fecha de Champions League , ante un Napoli (2-0) que se quedó pronto con diez jugadores y que terminó claudicando ante el poderío de Erling Haaland.

El delantero noruego había provocado en el minuto 21 de partido la expulsión del central italiano Giovanni Di Lorenzo, que cortó su avance con una falta cuando era el último defensor.

Pero la superioridad numérica de los 'Citizens' no encontró reflejo en el marcador hasta el 56, cuando el propio Haaland cabeceó bombeado un balón que le había servido Phil Foden.

Una vez abierta la lata, todo fue más fácil para los locales, que sentenciaron tras una rápida internada en el área de Jeremy Doku que el centrocampista belga culminó rematando raso y ajustado con la zurda para batir por abajo al gigante serbio Milinkovi-Savi (65).

Suman 3 puntos en la Champions League

Con estos tres puntos ante el líder y vigente campeón de la Serie A, el City de Pep Guardiola deja atrás su titubeante inicio de temporada en la Premier (8º, dos victorias y dos derrotas).

El público del Etihad pudo tributar una ovación a su antigua estrella belga Kevin De Bruyne, que fue el sacrificado en el reajuste táctico posterior a la expulsión. El técnico del Nápoles Antonio Conte parcheó la zaga dando entrada al uruguayo Mathías Olivera.