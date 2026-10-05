FÚTBOL Marea Roja -  5 de octubre de 2026 - 00:37

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Ecuador en la Copa Kirin

Conoce a continuación la alineación de la selección de Panamá para medirse ante Ecuador en partido amistoso.

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Ecuador en la Copa Kirin

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Ecuador en la Copa Kirin

La selección de Panamá se enfrentará a Ecuador en el Estadio Nacional de Tokio en la última prueba de la Gira Asiática, en partido por el tercer lugar de la Copa Kirin.

El DT Thomas Christiansen colocó una base sólida con respecto al último partido, pero con par de nuevas incorporaciones a la titular para medirse a un duro equipo sudamericano, en busca de sacar un buen resultado y positivos detalles de cara a los compromisos del mes de noviembre.

Alineación de la selección de Panamá

Eddie Roberts, César Blackman, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Martin Krug, Jorge Gutiérrez, Victor Griffith, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Josué Vergara.

Entre las novedades, la más destacada la presencia del delantero del KAA Gent de Bélgica "Yayita" Vergara y el arquero de 32 años de edad que milita en Estudiantes de Mérida del fútbol de Venezuela.

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