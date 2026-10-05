Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Ecuador en la Copa Kirin

La selección de Panamá se enfrentará a Ecuador en el Estadio Nacional de Tokio en la última prueba de la Gira Asiática, en partido por el tercer lugar de la Copa Kirin.
Alineación de la selección de Panamá
Eddie Roberts, César Blackman, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, Martin Krug, Jorge Gutiérrez, Victor Griffith, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Josué Vergara.
Entre las novedades, la más destacada la presencia del delantero del KAA Gent de Bélgica "Yayita" Vergara y el arquero de 32 años de edad que milita en Estudiantes de Mérida del fútbol de Venezuela.