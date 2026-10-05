Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Ecuador en la Copa Kirin

La selección de Panamá se enfrentará a Ecuador en el Estadio Nacional de Tokio en la última prueba de la Gira Asiática, en partido por el tercer lugar de la Copa Kirin.

El DT Thomas Christiansen colocó una base sólida con respecto al último partido, pero con par de nuevas incorporaciones a la titular para medirse a un duro equipo sudamericano, en busca de sacar un buen resultado y positivos detalles de cara a los compromisos del mes de noviembre.

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