Champions League: Partidos para la jornada 4 de la fase de liga 2025-2026

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada cuatro de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.

La victoria del Liverpool 2-0 sobre el Real Madrid en la jornada 5 de la pasada temporada acabó con una racha de ocho partidos sin ganar ante los blancos (1E, 7D).

Los Reds han ganado sus últimos 15 partidos de la fase de grupos/fase de liga de competición europea en Anfield.

Mohamed Salah, del Liverpool, necesita dos goles para alcanzar la marca histórica de 50 en la Champions y convertirse en el primer jugador africano en lograrlo.

Trent Alexander-Arnold fichó por el Real Madrid procedente del Liverpool este verano. El lateral disputó 354 partidos en nueve temporadas con el club de su ciudad natal y no ganó ninguno de los seis encuentros que disputó contra el equipo español (1E, 5D).

El Barcelona ganó los dos encuentros anteriores ante Brujas en la Champions, con una victoria por 3-2 en casa y un triunfo por 0-1 fuera de casa en la primera fase de grupos de la temporada 2002/03. El Club Brugge ha perdido sólo uno de sus últimos siete duelos ante equipos españoles (2V, 4E). Lleva cuatro sin perder (2V, 2E).

Partidos de la fecha 4 de la UEFA Champions League

Martes 4 de noviembre

Napoli vs Eintracht Frankfurt a las 12:45 P.M.

Slavia Praga vs Arsenal a las 12:45 P.M.

Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise a las 3:00 P.M.

Liverpool vs Real Madrid a las 3:00 P.M.

Tottenham vs Copenhague a las 3:00 P.M.

Olympiacos vs PSV a las 3:00 P.M.

Juventus vs Sporting Club a las 3:00 P.M.

PSG vs Bayern Múnich a las 3:00 P.M.

Bodo/Glimt vs Mónaco a las 3:00 P.M.

Miércoles 5 de noviembre