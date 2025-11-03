Champions League: Partidos para la jornada 4 de la fase de liga 2025-2026

Repasa los partidos que hay para esta semana en la jornada cuatro de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.
Los Reds han ganado sus últimos 15 partidos de la fase de grupos/fase de liga de competición europea en Anfield.
Mohamed Salah, del Liverpool, necesita dos goles para alcanzar la marca histórica de 50 en la Champions y convertirse en el primer jugador africano en lograrlo.
Trent Alexander-Arnold fichó por el Real Madrid procedente del Liverpool este verano. El lateral disputó 354 partidos en nueve temporadas con el club de su ciudad natal y no ganó ninguno de los seis encuentros que disputó contra el equipo español (1E, 5D).
El Barcelona ganó los dos encuentros anteriores ante Brujas en la Champions, con una victoria por 3-2 en casa y un triunfo por 0-1 fuera de casa en la primera fase de grupos de la temporada 2002/03. El Club Brugge ha perdido sólo uno de sus últimos siete duelos ante equipos españoles (2V, 4E). Lleva cuatro sin perder (2V, 2E).
Partidos de la fecha 4 de la UEFA Champions League
Martes 4 de noviembre
- Napoli vs Eintracht Frankfurt a las 12:45 P.M.
- Slavia Praga vs Arsenal a las 12:45 P.M.
- Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise a las 3:00 P.M.
- Liverpool vs Real Madrid a las 3:00 P.M.
- Tottenham vs Copenhague a las 3:00 P.M.
- Olympiacos vs PSV a las 3:00 P.M.
- Juventus vs Sporting Club a las 3:00 P.M.
- PSG vs Bayern Múnich a las 3:00 P.M.
- Bodo/Glimt vs Mónaco a las 3:00 P.M.
Miércoles 5 de noviembre
- Pafos vs Villarreal a las 12:45 P.M.
- Qarabag vs Chelsea a las 12:45 P.M.
- Manchester City vs Borussia Dortmund a las 3:00 P.M.
- Newcastle vs Athletic Club a las 3:00 P.M.
- Ajax vs Galatasaray a las 3:00 P.M.
- Club Brujas vs FC Barcelona a las 3:00 P.M.
- Benfica vs Leverkusen a las 3:00 P.M.
- Inter vs Kairat a las 3:00 P.M.
- Olympique Marsella vs Atalanta a las 3:00 P.M.