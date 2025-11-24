CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  24 de noviembre de 2025 - 08:39

Champions League: Partidos para la jornada 5 de la fase de liga

Repasa los partidos que hay para este martes 25 y miércoles 26 en la jornada cinco de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

El Bayern München, líder de la fase liga, busca prolongar su buena racha contra el Arsenal, segundo clasificado. El Chelsea y el Barcelona se enfrentan en la Champions League por primera vez desde 2018, y Erling Haaland aspira a volver a brillar contra un club alemán.

Partidos para la jornada 5 de la UEFA Champions League

Martes 25 de noviembre

  • Ajax vs Benfica a las 12:45 P.M.
  • Galatasaray vs Union Saint-Gilloise a las 12:45 P.M.
  • Bodo/Glimt vs Juventus a las 3:00 P.M.
  • Napoli vs Qarabaq a las 3:00 P.M.
  • Olympique de Marsella vs Newcastle a las 3:00 P.M.
  • Borussia Dortmund vs Villarreal a las 3:00 P.M.
  • Chelsea vs FC Barcelona a las 3:00 P.M.
  • Manchester City vs Bayer Leverkusen a las 3:00 P.M.
  • Slavia Praga vs Athletic Club a las 3:00 P.M.

Miércoles 26 de noviembre

  • Pafos vs Mónaco a las 12:45 P.M.
  • Copenhague vs Kairat a las 12:45 P.M.
  • Olympiacos vs Real Madrid a las 3:00 P.M.
  • Sporting Club vs Brujas a las 3:00 P.M.
  • Eintracht Frankfurt vs Atalanta a las 3:00 P.M.
  • Liverpool vs PSV a las 3:00 P.M.
  • Atlético de Madrid vs Inter a las 3:00 P.M.
  • Arsenal vs Bayern Múnich a las 3:00 P.M.
  • PSG vs Tottenham a las 3:00 P.M.
